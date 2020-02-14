***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.02.2020 16:06
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB42059
Nominal Değer (TL)
148.625.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2020
Vadesi (Gün)
49
İtfa Tarihi
03/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819065
BIST
16:36120.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -343,97
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:366,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:366,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:36307,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,50
|Açılış
|: 307,79
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|677.417.583
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.174.258
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,09
|551.276.964
|% 13,60
|
|ALCTL
|20,20
|66.751.331
|% 13,42
|
|GEDIK
|12,19
|57.656.528
|% 11,83
|
|TUKAS
|12,40
|3.731.125
|% -18,74
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,40
|12.709.821
|% -8,40
|
|RHEAG
|2,17
|45.935.205
|% -7,66
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|28,98
|1.278.428.596
|% 2,69
|
|THYAO
|14,91
|1.268.500.055
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,88
|677.417.583
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|605.140.414
|% 5,80
|
|BJKAS
|3,09
|551.276.964
|% 13,60
|
|ISGYO
|2,19
|605.140.414
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|677.417.583
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,09
|551.276.964
|% 13,60
|
|CEMAS
|1,23
|198.925.054
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|286.444.926
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8656
|7,9051
|% 0,06
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,56
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|3,16
|
|Yarım
|979
|1.004
|1,52
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|0,90
|
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