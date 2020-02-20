***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.02.2020 16:35
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB62024
Nominal Değer (TL)
513.475.396
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/02/2020
Vadesi (Gün)
112
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820461
BIST
17:12115.060
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -4.135,91
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:126,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:126,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6003
En Düşük
6,5663
17:12316,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,53
|Açılış
|: 316,99
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.423.492
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,80
|8.443.527
|% 10,45
|
|HATEK
|9,20
|39.390.846
|% 7,48
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,20
|90.522.948
|% 4,86
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.886.470
|% -19,92
|
|VERTU
|5,35
|38.656.699
|% -18,94
|
|FENER
|16,10
|834.736.885
|% -17,18
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|ASELS
|28,32
|1.570.271.007
|% -4,90
|
|THYAO
|14,46
|1.370.910.791
|% -2,95
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|FENER
|16,10
|834.736.885
|% -17,18
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|372.852.143
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,52
|365.127.780
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,19
|248.176.970
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8250
|7,8642
|% -0,18
|
|Frank
|6,1862
|6,2234
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,44
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|23,49
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,36
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
|
Seans Raporu
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3298, 33 kaybederek (% -2.92 ) 109, 465
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PINSU
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17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, EMNIS, AKSUE, EKIZ, ITTFH
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17:25
MIPAZ, HATEK, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:25
TIRE, ADESE, YKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında