***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.02.2020 16:02
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB52041
Nominal Değer (TL)
264.150.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/03/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
29/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822013
BIST
17:26111.387
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -3.784,47
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.242
17:266,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:266,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0832
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7839
En Düşük
6,6963
17:26328,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,14
|Açılış
|: 328,13
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,33
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,40
|85.118.644
|% 18,56
|
|OYAYO
|3,38
|60.967.982
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,73
|18.266.160
|% 10,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,33
|150.178.870
|% -13,88
|
|IHYAY
|1,16
|103.245.620
|% -11,45
|
|BURCE
|6,70
|4.411.331
|% -11,38
|
|BRSAN
|11,67
|182.316.913
|% -10,92
|
|KLGYO
|3,49
|38.218.044
|% -10,51
|
|THYAO
|12,43
|2.445.096.122
|% -6,12
|
|ASELS
|28,06
|1.145.511.411
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,78
|851.080.960
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,29
|545.274.155
|% -3,01
|
|GARAN
|10,20
|486.043.959
|% -4,05
|
|IHLGM
|1,29
|545.274.155
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,78
|851.080.960
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|343.693.258
|% -1,97
|
|THYAO
|12,43
|2.445.096.122
|% -6,12
|
|ODAS
|2,05
|325.472.228
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9279
|7,9676
|% 0,11
|
|Frank
|6,3508
|6,3891
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6413
|1,6495
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|16,13
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|28,16
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|13,62
|
|Çeyrek
|525
|536
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-1,84
|
Seans Raporu
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4616, 1 kaybederek (% -3.36 ) 132, 733
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17:40XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 34 altında . İşlem hacmi 12, 020.00 milyon TL de
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17:40KARSN
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 985, 031 adet işlem
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17:39TKNSA
Yüzde -8.45 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 094, 402 adet işlem
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17:37TKNSA
Yüzde -8.03 oranında düşüşle 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 078, 970 adet işlem