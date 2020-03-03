***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.03.2020 17:48
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB62057
Nominal Değer (TL)
463.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/03/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
03/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823959
BIST
17:55110.489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 3.179,18
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:556,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0487
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0925
17:556,8292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8063
17:55317,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 3,88
|Açılış
|: 317,88
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.059.638
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|53.869.802
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.461.098
|% 19,83
|
|DAGHL
|3,39
|1.434.710
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.596.985
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,72
|12.877.323
|% -5,40
|
|SAMAT
|2,39
|9.814.627
|% -5,16
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,26
|1.493.639.452
|% 7,15
|
|THYAO
|12,10
|1.121.782.644
|% 2,54
|
|GARAN
|10,04
|618.527.559
|% 4,91
|
|ODAS
|2,18
|401.731.638
|% 6,34
|
|HALKB
|6,44
|397.452.830
|% 5,92
|
|ODAS
|2,18
|401.731.638
|% 6,34
|
|KARSN
|1,91
|364.259.402
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,37
|236.531.877
|% 7,03
|
|YKBNK
|2,53
|366.538.126
|% 5,86
|
|IHYAY
|1,16
|166.515.586
|% 8,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8849
|% 0,06
|
|Frank
|6,4010
|6,4395
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6344
|1,6426
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|20,34
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|52,76
|52,76
|0,86
|
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