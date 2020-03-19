***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
19.03.2020 15:04
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB72031
Nominal Değer (TL)
256.543.285
Vade Başlangıç Tarihi
20/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/03/2020
Vadesi (Gün)
112
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830729
BIST
14:5984.134
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.442,71
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
14:596,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0628
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:597,0285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0233
14:59310,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 310,27
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|451.225
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.531
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.517
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.628.838
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|510.716
|% 9,90
|
|MAALT
|46,14
|5.788.772
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|804.487
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|15.747.050
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.259.877
|% -9,94
|
|DOKTA
|13,23
|5.515.473
|% -9,94
|
|GARAN
|7,78
|503.113.262
|% -2,75
|
|ASELS
|21,18
|498.143.063
|% -2,58
|
|THYAO
|7,92
|453.320.647
|% 0,25
|
|YKBNK
|1,93
|212.730.656
|% -2,53
|
|ISCTR
|4,89
|131.791.818
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,93
|212.730.656
|% -2,53
|
|ODAS
|1,17
|88.559.826
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,78
|503.113.262
|% -2,75
|
|THYAO
|7,92
|453.320.647
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5247
|7,5625
|% 0,15
|
|Frank
|6,6462
|6,6863
|% -0,30
|
|Riyal
|1,7353
|1,7440
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,51
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-10,69
|
|Yarım
|999
|1.026
|-5,17
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|1,14
|