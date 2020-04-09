***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.04.2020 15:24
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB82055
Nominal Değer (TL)
199.019.523
Vade Başlangıç Tarihi
10/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/04/2020
Vadesi (Gün)
126
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836912
BIST
17:3095.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.222,33
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.570
En Düşük
93.629
17:306,6595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:307,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0866
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:30358,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,75
|Açılış
|: 358,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.144.237
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.841.901
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.980.376
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.311
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.231
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|88.672.867
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.592.492
|% -4,91
|
|TIRE
|7,31
|23.775.599
|% -3,56
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|ASELS
|25,20
|813.544.914
|% 0,80
|
|PGSUS
|45,12
|612.774.729
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|ECILC
|4,55
|578.146.018
|% 6,06
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2750
|8,3165
|% -0,98
|
|Frank
|6,8596
|6,9009
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,66
|
Seans Raporu
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2812, 27 artarak (% 2.54 ) 113, 655
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