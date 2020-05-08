***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.05.2020 15:13
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB92039
Nominal Değer (TL)
546.861.440
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
119
İtfa Tarihi
04/09/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843646
BIST
16:3298.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -187,64
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:327,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:327,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0538
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:32393,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.021.744
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.456.992
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,23
|230.755.643
|% -7,80
|
|KOZAA
|11,38
|174.085.523
|% -6,80
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,53
|969.122.130
|% -2,69
|
|GARAN
|7,95
|677.049.630
|% -0,87
|
|HALKB
|5,34
|557.389.421
|% 2,89
|
|AFYON
|2,86
|553.974.682
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,57
|533.098.059
|% 6,89
|
|KRDMD
|2,53
|969.122.130
|% -2,69
|
|AFYON
|2,86
|553.974.682
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|378.112.142
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,57
|533.098.059
|% 6,89
|
|ALBRK
|1,29
|147.822.471
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7938
|8,8379
|% 0,24
|
|Frank
|7,3111
|7,3551
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8936
|1,9031
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,47
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,70
|
Seans Raporu
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16:48PAPIL
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Endeks 98, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 9, 859.00 milyon TL de
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16:46PAPIL
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16:45HALKS
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