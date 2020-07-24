***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.07.2020 14:23
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFBA2010
Nominal Değer (TL)
308.260.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/07/2020
Vadesi (Gün)
140
İtfa Tarihi
11/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861604
BIST
15:40118.897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -134,44
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:406,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:407,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:40417,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,12
|Açılış
|: 417,33
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.407.750
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.639.062
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.728.207
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.432.356
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.384.110.229
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,85
|492.103.227
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|TSKB
|1,26
|132.260.886
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|205.748.357
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7106
|8,7543
|% 0,24
|
|Frank
|7,3779
|7,4223
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,21
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.743
|19,00
|
|Tam
|2.802
|2.816
|21,50
|
|Yarım
|1.360
|1.377
|9,50
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,18
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