***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.08.2020 17:54
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFBA2044
Nominal Değer (TL)
289.056.948
Vade Başlangıç Tarihi
14/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/08/2020
Vadesi (Gün)
126
İtfa Tarihi
18/12/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868706
BIST
17:381.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:387,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:388,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:38458,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,93
|Açılış
|: 458,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:38
|TSPOR
|4,18
|312.460.395
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.610.347
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.747.378
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,79
|166.714.751
|% -9,65
|
|RTALB
|43,32
|684.796.812
|% -9,18
|
|ASELS
|17,66
|1.087.881.938
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,80
|1.009.376.753
|% 1,35
|
|GUSGR
|6,04
|963.849.615
|% -0,82
|
|THYAO
|11,21
|952.090.056
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|KARSN
|3,27
|854.482.804
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,85
|742.416.020
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|371.929.202
|% 0,66
|
|ODAS
|2,49
|435.726.160
|% -1,58
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3138
|7,3148
|% -0,26
|
|Euro
|8,6638
|8,6758
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5650
|9,6129
|% 0,39
|
|Frank
|8,0197
|8,0680
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9461
|1,9559
|% -0,18
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|29,33
|
|Altın Gr.
|459
|459
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,29
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|-0,19
|
Seans Raporu
17:38
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17:49KLGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 150, 596 adet işlem
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 43 kaybederek (% -0.75 ) 1, 246
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17:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, TUPRS, GUSGR
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17:48XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 18, 406.00 milyon TL de
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17:48DGKLB
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