***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.09.2020 14:47
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFBE2057
Nominal Değer (TL)
654.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
01/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/09/2020
Vadesi (Gün)
45
İtfa Tarihi
16/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872624
BIST
16:041.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
16:047,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
16:048,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
16:04470,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,20
|Açılış
|: 470,04
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOGUB
|4,73
|41.787.106
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.903.974
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.384
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.476.903
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|10.158.395
|% -7,80
|
|ASELS
|16,31
|601.253.896
|% 0,43
|
|FENER
|27,94
|537.995.219
|% 8,97
|
|GARAN
|6,75
|484.579.865
|% -0,15
|
|SISE
|6,10
|471.173.228
|% 0,99
|
|ICBCT
|8,20
|446.789.926
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,74
|324.478.084
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|396.987.968
|% -2,30
|
|IHLGM
|1,46
|161.485.263
|% 2,82
|
|GSRAY
|3,13
|326.594.778
|% 0,97
|
|PETKM
|3,88
|404.755.971
|% -0,77
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3496
|7,3531
|% 0,10
|
|Euro
|8,8175
|8,8243
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8730
|9,9226
|% 0,83
|
|Frank
|8,0783
|8,1270
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,04
|
|Altın Gr.
|470
|471
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|31,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,75
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,52
|