***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.09.2020 15:53
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB12136
Nominal Değer (TL)
383.062.628
Vade Başlangıç Tarihi
04/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/09/2020
Vadesi (Gün)
133
İtfa Tarihi
15/01/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873141
BIST
15:571.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:577,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0658
|Açılış
|: 7,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:578,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:57462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ADEL
|19,36
|53.369.477
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.228.727
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.879
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|21.495.804
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.769.810
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|RODRG
|2,90
|637.359
|% -6,15
|
|TURSG
|6,00
|213.501.406
|% -2,91
|
|ODAS
|2,48
|121.508.322
|% -3,13
|
|ULUUN
|10,00
|100.048.273
|% 1,52
|
|SMART
|7,85
|99.792.693
|% 1,95
|
|BERA
|8,96
|82.914.356
|% -2,08
|
|ODAS
|2,48
|121.508.322
|% -3,13
|
|IHLGM
|1,39
|52.681.053
|% -2,80
|
|TURSG
|6,00
|213.501.406
|% -2,91
|
|SMART
|7,85
|99.792.693
|% 1,95
|
|TUCLK
|6,08
|62.688.144
|% 2,18
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4485
|% 0,89
|
|Euro
|8,8142
|8,8211
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8497
|9,8991
|% 0,23
|
|Frank
|8,1380
|8,1871
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9796
|1,9895
|% 0,88
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,82
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|-0,89
|
Seans Raporu
15:57
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16:10BAKAB
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16:08XU050
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, ARTI, MMCAS, BALAT, ETILR, TKURU, FRIGO, YONGA, DURDO
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