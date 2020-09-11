***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.09.2020 17:31
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFBA2069
Nominal Değer (TL)
209.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/09/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
04/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874711
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4795
En Düşük
7,4368
18:058,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,53
|Açılış
|: 468,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4770
|7,4782
|% 0,40
|
|Euro
|8,8471
|8,8524
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5285
|9,5763
|% 0,17
|
|Frank
|8,1920
|8,2413
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|3,61
|
|Altın Gr.
|468
|469
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
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17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında