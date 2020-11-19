***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
19.11.2020 17:39
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB32118
Nominal Değer (TL)
158.821.270
Vade Başlangıç Tarihi
20/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/11/2020
Vadesi (Gün)
119
İtfa Tarihi
19/03/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889257
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,1342
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,1527
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -10,76
|Açılış
|: 453,37
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5789
|7,5818
|% -1,74
|
|Euro
|8,9846
|8,9975
|% -1,67
|
|Sterlin
|9,9962
|10,0463
|% -2,10
|
|Frank
|8,2811
|8,3310
|% -1,80
|
|Riyal
|2,0155
|2,0257
|% -1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,46
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,78
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS