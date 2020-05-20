***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
20.05.2020 14:38
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıflar Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 3.905.622.489,96 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 21.05.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 3.905.622.489,96 , fiili dolaşımdaki pay oranı %16 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845913
BIST
14:46102.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 539,36
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:466,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:467,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4527
En Düşük
7,3878
14:46382,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,19
|Açılış
|: 382,12
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.937.969
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.390.016
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.496.215
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.358.140
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,44
|862.841.954
|% 5,16
|
|THYAO
|10,96
|479.289.680
|% 1,48
|
|GARAN
|7,73
|430.937.463
|% -0,26
|
|ASELS
|29,40
|386.415.141
|% 0,68
|
|MGROS
|34,52
|371.559.620
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,35
|214.817.487
|% 3,05
|
|AFYON
|2,87
|199.395.043
|% 2,87
|
|ALKIM
|13,44
|862.841.954
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,48
|160.436.772
|% 0,81
|
|ODAS
|1,87
|117.278.891
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3073
|8,3489
|% 0,43
|
|Frank
|7,0091
|7,0514
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,88
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.505
|8,10
|
|Tam
|2.546
|2.570
|8,30
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|4,00
|
|Çeyrek
|621
|628
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,44
|35,44
|0,79
|