***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
09.03.2022 12:27
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıflar Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 3.905.622.489,96 TL'den 7.111.364.116,754 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 10.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 7.111.364.116,754, fiili dolaşımdaki pay oranı %9 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008666
BIST
12:252.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
12:2514,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1972
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
12:2516,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,3052
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1143
En Düşük
15,7698
12:25956,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,09
|Açılış
|: 956,11
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler12:25
|GZNMI
|16,94
|402.020
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|1.379.209.305
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|310.185
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,86
|48.389.607
|% 8,14
|
|EDIP
|3,33
|6.541.665
|% -6,46
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|PAMEL
|101,50
|4.953.087
|% -4,06
|
|BRLSM
|9,27
|10.797.682
|% -3,94
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|THYAO
|26,12
|2.789.447.619
|% 3,24
|
|KRDMD
|14,99
|1.405.964.278
|% 2,74
|
|SASA
|55,80
|1.379.209.305
|% 9,95
|
|KOZAL
|146,30
|1.352.374.497
|% 1,18
|
|SISE
|13,45
|969.254.201
|% 4,18
|
|THYAO
|26,12
|2.789.447.619
|% 3,24
|
|ODAS
|1,50
|150.260.783
|% 5,63
|
|KRDMD
|14,99
|1.405.964.278
|% 2,74
|
|YKBNK
|3,68
|328.654.176
|% 1,66
|
|SISE
|13,45
|969.254.201
|% 4,18
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6453
|14,6478
|% 1,36
|
|Euro
|16,0881
|16,1096
|% 1,93
|
|Sterlin
|19,1856
|19,2818
|% 1,59
|
|Frank
|15,7182
|15,8129
|% 1,40
|
|Riyal
|3,8964
|3,9160
|% 1,41
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-25,03
|
|Altın Gr.
|956
|956
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.346
|6.442
|99,00
|
|Tam
|6.307
|6.469
|91,92
|
|Yarım
|3.048
|3.129
|44,46
|
|Çeyrek
|1.529
|1.565
|22,23
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|0,05
|
|B. Petrol
|129
|129
|0,96
|