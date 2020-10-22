***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 14:01
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883030
BIST
15:161.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:167,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1243
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:169,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1245
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:16486,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,68
|Açılış
|: 486,16
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KARTN
|1.125,70
|1.228.139
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.295.747
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.949.619
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.544.040
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.598.637.347
|% -4,12
|
|TSKB
|1,81
|2.399.141.887
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,20
|679.871.305
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|589.703.098
|% -3,69
|
|SISE
|6,92
|582.497.755
|% -0,57
|
|TSKB
|1,81
|2.399.141.887
|% 7,10
|
|GARAN
|7,22
|2.598.637.347
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,01
|575.810.203
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,29
|575.878.341
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,18
|589.703.098
|% -3,69
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9298
|7,9370
|% 1,59
|
|Euro
|9,3797
|9,3886
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,3668
|10,4188
|% 1,24
|
|Frank
|8,7171
|8,7696
|% 1,42
|
|Riyal
|2,1106
|2,1212
|% 1,63
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|12,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|8,61
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|4,17
|
|Çeyrek
|777
|795
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|0,30
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 16, 995.00 milyon TL de
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, VAKBN
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 52 kaybederek (% -0.78 ) 1, 090
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, KAPLM, KONTR, IZFAS, KARTN, POLTK, MARTI, YAPRK, UZERB, AVHOL
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSGYO, KERVN, VANGD, AVOD, EGCYH, EGCYO, ETYAT, BRKO, FORMT, KATMR