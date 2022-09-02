***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 10:11
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059542
BIST
11:363.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 49,90
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:3618,2347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:3618,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0893
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:36998,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,78
|Açılış
|: 998,64
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:36
|KNFRT
|10,57
|23.890.463
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.831.742
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.337.836
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|ULUSE
|140,30
|10.287.634
|% 8,34
|
|MTRKS
|47,52
|1.844.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|PENTA
|392,80
|39.982.141
|% -4,98
|
|DITAS
|25,20
|7.151.292
|% -4,69
|
|THYAO
|71,85
|2.129.727.192
|% 1,05
|
|AKBNK
|12,57
|2.124.574.673
|% 6,08
|
|HALKB
|8,43
|1.479.624.078
|% -1,06
|
|YKBNK
|7,48
|1.440.758.840
|% -1,19
|
|VAKBN
|7,58
|1.048.322.986
|% -1,04
|
|YKBNK
|7,48
|1.440.758.840
|% -1,19
|
|EKGYO
|4,05
|727.526.040
|% 1,25
|
|HALKB
|8,43
|1.479.624.078
|% -1,06
|
|AKBNK
|12,57
|2.124.574.673
|% 6,08
|
|VAKBN
|7,58
|1.048.322.986
|% -1,04
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2080
|18,2347
|% 0,21
|
|Euro
|18,1849
|18,1941
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9954
|21,1007
|% 0,28
|
|Frank
|18,5170
|18,6285
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8341
|4,8583
|% 0,17
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,91
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|2,41
|