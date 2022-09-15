***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 11:10
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063287
BIST
11:443.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -12,26
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
11:4418,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2757
En Düşük
18,2314
11:4418,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3076
En Düşük
18,1907
11:44991,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,52
|Açılış
|: 991,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler11:44
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|TRCAS
|14,24
|63.452.118
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.073.023
|% 9,82
|
|ZOREN
|3,16
|279.170.991
|% 8,59
|
|VERTU
|27,98
|68.681.478
|% 8,45
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.622.515
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.510.448.427
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.339.454.655
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,40
|2.523.083.548
|% 4,24
|
|VAKBN
|11,54
|2.339.454.655
|% -9,98
|
|ISCTR
|9,35
|2.221.922.376
|% -8,06
|
|YKBNK
|7,26
|2.041.028.688
|% -7,63
|
|HALKB
|11,04
|2.002.174.653
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,26
|2.041.028.688
|% -7,63
|
|ISCTR
|9,35
|2.221.922.376
|% -8,06
|
|VAKBN
|11,54
|2.339.454.655
|% -9,98
|
|EKGYO
|4,39
|791.565.722
|% -0,68
|
|HALKB
|11,04
|2.002.174.653
|% -9,95
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2608
|18,2716
|% 0,23
|
|Euro
|18,2704
|18,2844
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,9965
|21,1018
|% 0,05
|
|Frank
|18,9167
|19,0307
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8438
|4,8681
|% 0,16
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,71
|
|Altın Gr.
|991
|992
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.714
|6.771
|-21,00
|
|Yarım
|3.272
|3.309
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,40
|
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