***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 13:02
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064467
BIST
15:533.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,48
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:5318,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:5318,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0602
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:53987,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,55
|Açılış
|: 987,55
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ZOREN
|3,96
|955.721.417
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.629.576
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.732.478
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.557.198
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|200.009.185
|% 9,86
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.951.491
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|203.758.250
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|813.081.369
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.906.991
|% -9,82
|
|THYAO
|70,40
|3.968.300.195
|% -2,83
|
|ASELS
|32,20
|3.290.608.948
|% 4,68
|
|VAKBN
|8,21
|2.438.906.502
|% -2,61
|
|GARAN
|19,57
|2.119.443.654
|% -2,83
|
|HALKB
|8,21
|1.990.491.220
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,92
|1.323.526.117
|% -2,24
|
|VAKBN
|8,21
|2.438.906.502
|% -2,61
|
|YKBNK
|7,10
|1.919.790.509
|% -0,84
|
|ZOREN
|3,96
|955.721.417
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|813.081.369
|% -9,83
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3230
|18,3368
|% 0,10
|
|Euro
|18,1874
|18,1941
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,7300
|20,8340
|% -0,21
|
|Frank
|18,9337
|19,0477
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8541
|4,8784
|% 0,04
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,65
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.692
|6.776
|1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|1,19
|
Seans Raporu
15:53
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16:08CMENT
Yüzde 4.46 oranında artışla 66.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 279 adet işlem
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16:07ULUUN
Yüzde 5.54 oranında artışla 22.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 986, 060 adet işlem
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16:06XU100
Endeks 3, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 43, 400.00 milyon TL de
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16:06KMPUR
Yüzde 4.31 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 287 adet işlem
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16:05PRDGS
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 227, 448 adet işlem