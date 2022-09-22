***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 16:01
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064685
BIST
15:513.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 54,78
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:5118,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:5118,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1468
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:51993,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,15
|Açılış
|: 993,67
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:51
|KMPUR
|49,72
|116.599.088
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.579.679
|% 9,97
|
|AKSEN
|32,66
|651.990.108
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.542.783
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.901.641
|% 9,87
|
|PINSU
|7,22
|63.653.529
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|120.218.762
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.177.546
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.933.469
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.482.521
|% -9,78
|
|THYAO
|71,35
|3.323.269.934
|% 2,29
|
|EKGYO
|4,02
|2.647.289.294
|% 3,08
|
|SISE
|27,52
|2.241.619.793
|% 2,46
|
|AKBNK
|11,69
|1.964.386.432
|% 1,48
|
|YKBNK
|7,15
|1.943.683.954
|% 2,29
|
|EKGYO
|4,02
|2.647.289.294
|% 3,08
|
|YKBNK
|7,15
|1.943.683.954
|% 2,29
|
|ZOREN
|4,23
|1.089.756.935
|% 6,82
|
|ISCTR
|8,13
|1.705.636.873
|% 2,52
|
|AKBNK
|11,69
|1.964.386.432
|% 1,48
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3465
|18,3559
|% 0,16
|
|Euro
|18,1538
|18,1758
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,7416
|20,8456
|% 0,71
|
|Frank
|18,7211
|18,8339
|% -0,90
|
|Riyal
|4,8637
|4,8880
|% 0,13
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|-15,00
|
|Tam
|6.674
|6.761
|-35,00
|
|Yarım
|3.252
|3.300
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|1,47
|
Seans Raporu
15:51
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16:06AKSEN
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16:03ERBOS
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16:02
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