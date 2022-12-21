***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 15:41
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088969
BIST
16:295.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,71
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:2918,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2919,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0612
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:291.091,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.091,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYCES
|107,80
|14.937.304
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.598.048
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.265.544
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.391.257
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,09
|9.709.653
|% -9,11
|
|ITTFH
|3,76
|187.017.985
|% -8,29
|
|RYSAS
|23,14
|61.845.759
|% -7,44
|
|MAKTK
|6,41
|126.658.165
|% -7,24
|
|TMPOL
|33,92
|54.668.957
|% -6,19
|
|KRDMD
|18,70
|6.353.154.667
|% 2,69
|
|THYAO
|143,70
|5.678.175.879
|% -1,51
|
|AKBNK
|19,86
|4.894.801.424
|% -0,70
|
|EREGL
|41,92
|4.570.163.761
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,79
|4.366.980.826
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,96
|3.257.355.857
|% -2,81
|
|KRDMD
|18,70
|6.353.154.667
|% 2,69
|
|VAKBN
|12,28
|4.304.869.370
|% -3,23
|
|ISCTR
|12,79
|4.366.980.826
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,15
|3.734.621.118
|% -0,82
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6640
|18,6674
|% 0,08
|
|Euro
|19,8591
|19,8688
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5995
|22,7128
|% -0,18
|
|Frank
|20,1122
|20,2334
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9483
|4,9732
|% 0,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.353
|7.402
|5,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,73
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42KONYA
Yüzde 8.42 oranında artışla 3, 308.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 818 adet işlem
-
16:41CEMAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 211, 072 adet işlem
-
16:39ENJSA
Yüzde 5.00 oranında artışla 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 557, 800 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, AKSEN, KOZAA
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.41 ) 4, 782