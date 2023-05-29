***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2023 10:03
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154254
BIST
13:284.782
En Düşük
|Değişim
|: 4,40%
|| 201,36
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2820,0808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1146
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2821,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2310
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:281.255,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.255,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:26
|TMSN
|56,10
|56.851.652
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.650.858
|% 9,99
|
|ISDMR
|31,94
|130.890.673
|% 9,99
|
|SAMAT
|17,11
|136.360.390
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.275.103
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.628.286
|% -1,87
|
|AEFES
|58,50
|274.586.368
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.440.671.551
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|EREGL
|33,80
|1.656.729.058
|% 5,76
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|YKBNK
|9,42
|995.876.429
|% 2,84
|
|SKBNK
|2,28
|187.110.979
|% 3,64
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0702
|20,0760
|% 0,55
|
|Euro
|21,5437
|21,6005
|% 1,05
|
|Sterlin
|24,7056
|24,8295
|% 0,52
|
|Frank
|22,1176
|22,2508
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3356
|5,3624
|% 0,51
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,00
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.379
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.196
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,31
|