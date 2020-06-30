***VAKBN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
30.06.2020 17:12
***VAKBN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/06/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
30/06/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere VAKBN.TE pay sırasında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışının takası BUGÜN (30/06/2020) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853515
BIST
17:15116.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 427,48
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:156,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:157,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:15390,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 390,99
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,12
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|104.015.274
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.278.530
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.647.280
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.404.039
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,84
|10.125.859
|% -9,03
|
|TSPOR
|6,93
|585.961.612
|% -8,70
|
|GLBMD
|4,50
|18.921.538
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.134.189.681
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,05
|1.916.635.275
|% 6,77
|
|GARAN
|8,50
|1.147.006.503
|% -0,35
|
|THYAO
|12,48
|789.489.490
|% 0,16
|
|KARSN
|2,96
|786.957.246
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,05
|1.916.635.275
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,23
|2.134.189.681
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,67
|610.361.614
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,44
|421.040.535
|% 2,86
|
|KARSN
|2,96
|786.957.246
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4318
|8,4741
|% 0,30
|
|Frank
|7,1944
|7,2377
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-1,28
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.542
|-8,30
|
|Tam
|2.598
|2.609
|-8,60
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|-0,55
|
Seans Raporu
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17:28KAPLM
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Endeks 116, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 18, 760.00 milyon TL de
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17:26DMSAS
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 890, 503 adet işlem
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17:25AVHOL
Yüzde 4.29 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 348 adet işlem