***VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.03.2020 17:04
***VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler VAKBN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
VAKBN 1 TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E KAVASI KEBIR VAKFI 43.128,145
VAKBN 2 TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E KAVASI SAGIR VAKFI 28,889
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831494
BIST
17:0185.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -598,23
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:016,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:017,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0804
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:01322,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 6,95
|Açılış
|: 322,78
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.175.881
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.452
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.319.946
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.554.605
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,13
|1.296.933.870
|% -4,42
|
|ASELS
|20,98
|534.421.568
|% -1,96
|
|THYAO
|7,87
|430.758.050
|% -1,38
|
|YKBNK
|1,81
|317.649.821
|% -3,72
|
|ISFIN
|2,77
|262.022.100
|% -8,88
|
|GARAN
|7,13
|1.296.933.870
|% -4,42
|
|YKBNK
|1,81
|317.649.821
|% -3,72
|
|IHLGM
|0,70
|66.621.451
|% -6,67
|
|ISFIN
|2,77
|262.022.100
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|94.755.353
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6458
|7,6842
|% 0,52
|
|Frank
|6,6739
|6,7141
|% 0,84
|
|Riyal
|1,7464
|1,7552
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|26,69
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,74
|2,74
|0,08
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
|
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