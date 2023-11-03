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***VAKFA* *ALNUS* *BRKT* *DZYMK* *FBBNK* *NRBNK* *EMVAR* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

03.11.2023 17:51
***VAKFA* *ALNUS* *BRKT* *DZYMK* *FBBNK* *NRBNK* *EMVAR* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***VAKFA******ALNUS******BRKT******DZYMK******FBBNK******NRBNK******EMVAR******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, FBBNK, DZYMK, NRBNK, KTKVK, BRKT, VAKFA, ALNUS, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22432 1.387.100.000 03.11.2023 09.02.2024 07.11.2023
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3FA2321 150.000.000 03.11.2023 20.12.2023 07.11.2023
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F22425 310.000.000 03.11.2023 01.02.2024 07.11.2023
- Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB3F32424 57.000.000 03.11.2023 05.03.2024 07.11.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22424 546.000.000 03.11.2023 16.02.2024 07.11.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY32417 103.000.000 03.11.2023 22.03.2024 07.11.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL22424 150.000.000 03.11.2023 13.02.2024 07.11.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32420 400.000.000 03.11.2023 01.03.2024 07.11.2023
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT22428 300.000.000 03.11.2023 09.02.2024 07.11.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS22411 490.100.000 03.11.2023 01.02.2024 07.11.2023
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD32418 71.000.000 03.11.2023 01.03.2024 07.11.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2529 200.000.000 03.11.2023 31.10.2025 07.11.2023


İlgili Şirketler [HALKB, FBBNK, DZYMK, NRBNK, KTKVK, BRKT, VAKFA, ALNUS, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214024


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