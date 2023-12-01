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***VAKFA* *BIENF* *KOCFN* *ULUUN* *EKOFA* *INFO* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

01.12.2023 17:43
***VAKFA* *BIENF* *KOCFN* *ULUUN* *EKOFA* *INFO* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***VAKFA******BIENF******KOCFN******ULUUN******EKOFA******INFO******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BIENF, HALKB, EKOFA, INFO, ULUUN, KOCFN, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Bien Finans Faktoring A.Ş. BIENF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBIEN32419 50.000.000 01.12.2023 04.03.2024 05.12.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22440 668.000.000 01.12.2023 16.02.2024 05.12.2023
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF42413 81.200.000 01.12.2023 26.04.2024 05.12.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM32413 350.000.000 01.12.2023 01.03.2024 05.12.2023
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ULUUN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULSY52418 150.000.000 01.12.2023 31.05.2024 05.12.2023
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTFA2513 515.000.000 01.12.2023 02.12.2025 05.12.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS22478 160.300.000 01.12.2023 27.02.2024 05.12.2023


İlgili Şirketler [BIENF, HALKB, EKOFA, INFO, ULUUN, KOCFN, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221653


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BALAT 28,60 3.551.536 % 10,00  
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