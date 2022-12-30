***VAKFA* *TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi
30.12.2022 18:17
***VAKFA******TVB******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [TURSG, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VAKIF FAKTORING AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü yurtiçi, yurtdışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
450.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yok
Edinilen Payların Nominal Tutarı
61.674.107
Beher Payın Alış Fiyatı
2,27
Toplam Tutar
140.068.750
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
13,71
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
92,10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
92,10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Sigorta AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Acente
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
140.068.750
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi:06.12.2022 tarihli açıklamamız. İlgi'de kayıtlı açıklamamız doğrultusunda, Vakıf Faktoring AŞ'de Türkiye Sigorta AŞ'nin sahibi olduğu %13,71 oranındaki A ve B grubu payların tamamının Bankamızca satın alınmasına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmış olup, pay devir işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091577
BIST