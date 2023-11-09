***VAKFA* *TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA******TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKFA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 09.11.2023 tarihli toplantısında, bağlı ortaklığımız Vakıf Faktoring A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzı ile ilgili gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.Söz konusu halka arz süreci kapsamında Vakıf Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve gerekli diğer işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Vakıf Faktoring A.Ş. tarafından 09.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216384BIST