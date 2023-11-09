***VAKFA* *VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA******VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'muzun 9/11/2023 tarihli toplantısında Şirketimiz paylarının bir kısmının ilk halka arzına ilişkin olarak gerekli çalışmaların başlatılmasına, halka arz süreci kapsamında Şirket Esas Sözleşmemizin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesine, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz tarafından 09/11/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216538BIST