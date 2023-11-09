***VAKFA* *VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 18:41
***VAKFA******VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'muzun 9/11/2023 tarihli toplantısında Şirketimiz paylarının bir kısmının ilk halka arzına ilişkin olarak gerekli çalışmaların başlatılmasına, halka arz süreci kapsamında Şirket Esas Sözleşmemizin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesine, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz tarafından 09/11/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216538
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0499
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4263
17:591.794,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.794,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|863,63
|865,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,24
|1.006,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,88
|1.964,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
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