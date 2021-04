***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2021 tarihinde, saat 10:00'da Şirket Merkez adresi olan Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2021 tarih ve 62973839 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000-TL (İkiyüzellimilyonmilyon)'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın 416. Maddesi uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER'in gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkut AKPINAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1- Toplantı Başkanlığına 250.000.000 adet kabul oyu alarak Sn. Erkut AKPINAR oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hakan AKÇABAY'ın görevlendirmelerine karar verildi.2- 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan müzakere edilmesi yönünde verilen önerge 250.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2020 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.3- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 250.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.4- 2020 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibariyle okunması yönünde verilen önerge 250.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2020 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibariyle okunup, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 250.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile tasdik edildi.5- 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 250.000.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 2020 yılına ait 125.825.185,05.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 27.718.871,31.-TL düşüldükten sonra kalan 98.106.313,74.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olan 4.905.315,69.-TL düşüldükten sonra kalan 93.200.998,05.-TL' nin sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 250.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.7- Şirket sermayesinin 250.000.000.-TL den 350.000.000.-TL ye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00062663280 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 250.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.8- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.N.-), Sn. İlhan ALPDAĞ (T.C.N.-) , Sn. Metin ALIMLI (T.C.N.-), ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. Erkut AKPINAR (T.C.N.-) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C.N.-) ‘nin seçilmeleri 250.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.9- Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 6.325-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 250.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.10- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 05/03/2021 tarih 10/1 sayılı kararına göre, Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 250.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.11- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 26/03/2021 tarih 16/1 sayılı kararına göre, 2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda İstanbul Ticaret Odasına 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 250.000.000 adet kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.12- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Erkut AKPINAR başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.06.04.2021 İSTANBUL