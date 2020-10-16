***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 64/1287 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882197BIST