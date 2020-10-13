***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.10.2020 15:45
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında Güncelleme.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2020
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Final Vakif Faktoring 0620 BDDK.pdf
EK: 3 Vakıf Faktoring BDDK 1219-.pdf
EK: 4 Başvuru Form.pdf
EK: 5 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881181
BIST
15:531.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:537,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:539,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:53486,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 486,06
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KLNMA
|54,25
|4.598.122
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.469.140
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|769.052
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.706.457
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.027.471.703
|% 2,01
|
|KERVT
|7,50
|636.222.666
|% -2,60
|
|SISE
|6,77
|627.955.084
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,60
|581.595.803
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,62
|560.660.253
|% 1,12
|
|ODAS
|3,56
|1.027.471.703
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,84
|344.875.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,76
|308.736.077
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,21
|380.666.067
|% 5,74
|
|KRDMD
|3,62
|560.660.253
|% 1,12
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9034
|7,9060
|% 0,22
|
|Euro
|9,3189
|9,3248
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2549
|10,3064
|% -0,18
|
|Frank
|8,6458
|8,6979
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0999
|2,1104
|% 0,19
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,79
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-0,07
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,03
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,60
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:08GOZDE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 053, 494 adet işlem
-
16:07FENER
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 35.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 723, 050 adet işlem
-
16:06BEYAZ
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 800, 942 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 13, 978.00 milyon TL de
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16:05GOLTS
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 26.70 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 437 adet işlem