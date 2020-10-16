***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.10.2020 16:51
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin Spk Tarafından Onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 15.10.2020
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş. 22/09/2020 42/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde 1.100.000.000.-TL(BirmilyaryüzmilyonTürkLirası)'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahvil/bono ihraç edilmesiyle ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 64/1287 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 VakıfFİB.pdf
EK: 3 VakıfFYazı.pdf
EK: 4 spk bülteni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882192
BIST
16:431.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:437,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,9420
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|Önceki Kapanış
|: 7,9350
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7,9577
En Düşük
7,9127
16:439,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3412
En Düşük
9,2709
16:43486,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 486,70
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TKURU
|357,50
|42.403.081
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.634.606
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.808.686
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.079.326
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|995.541.245
|% 1,04
|
|PETKM
|4,73
|869.108.827
|% 0,64
|
|GARAN
|7,13
|705.692.231
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|590.634.162
|% 5,20
|
|KERVT
|7,69
|522.952.361
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,82
|590.634.162
|% 5,20
|
|ALBRK
|1,64
|503.295.284
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|515.897.588
|% 8,81
|
|TSKB
|1,27
|328.990.155
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|390.936.924
|% -0,52
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9401
|% 0,10
|
|Euro
|9,3078
|9,3141
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2295
|10,2808
|% 0,12
|
|Frank
|8,6683
|8,7206
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 0,08
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,86
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|24,62
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,92
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:43
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16:57GEDZA
Yüzde 6.56 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 386 adet işlem
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16:56ETYAT
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16:53XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
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16:53AVTUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 060 adet işlem