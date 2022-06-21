***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Güncel İhraç Belgesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.134.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 13/06/2022 tarih 28/1 nolu kararı ile yurtiçinde 1.134.000.000.-TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi hakkındaki karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/06/2022 tarihinde yaptığımız Borçlanma aracı limiti talebi başvurumuz kapsamında KAP'ta ilan ettiğimiz ihraç belgesi güncellenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 spk borçlanma aracı limit talebi kararı.pdfEK: 2 İhraç Başvuru Formu.pdfEK: 3 Vakıf Faktoring 31.12.2021 BDDK - (Final_imzalı).pdfEK: 4 ihraç belgesi 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038455BIST