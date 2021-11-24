***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.11.2021 16:30
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 24/11/2021 tarihli kredi derecelendirme raporunda Şirketimiz notunu uzun vadeli AA ve kısa vadeli A-1olarak açıklamıştır. İlgili basın bülteni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979448
BIST
16:171.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 32,02
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:1712,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -0,6661
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:1713,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -5,67%
|| -0,8182
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:17689,70
En Yüksek
|Değişim
|: -6,61%
|| -48,85
|Açılış
|: 689,70
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:15
|RALYH
|14,74
|20.248.104
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|41.624.498
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.937.426
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|46.335.133
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.882.194
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|121.226.252
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.559.254
|% -9,97
|
|GESAN
|23,02
|62.848.676
|% -8,58
|
|TETMT
|236,00
|15.139.653
|% -6,87
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,83
|4.058.244.457
|% 2,25
|
|THYAO
|19,15
|2.882.536.796
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,98
|2.188.814.302
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,54
|2.102.715.059
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,80
|2.050.424.311
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,54
|2.102.715.059
|% 2,91
|
|GARAN
|11,83
|4.058.244.457
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.188.814.302
|% 1,16
|
|PETKM
|7,99
|1.947.090.216
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,80
|2.050.424.311
|% 1,03
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1111
|12,1439
|% -5,18
|
|Euro
|13,5688
|13,6122
|% -5,72
|
|Sterlin
|16,0324
|16,1128
|% -6,30
|
|Frank
|12,8221
|12,8994
|% -6,32
|
|Riyal
|3,2008
|3,2169
|% -6,09
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,05
|
|Altın Gr.
|682
|682
|-56,57
|
|Cumhuriyet
|4.479
|4.547
|-282,00
|
|Tam
|4.472
|4.602
|-264,31
|
|Yarım
|2.161
|2.225
|-128,64
|
|Çeyrek
|1.084
|1.113
|-63,92
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,98
|8,99
|-0,78
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,23
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:31PRKAB
Yüzde 10.00 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 777 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 7 artarak (% 1.62 ) 1, 613
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, FRIGO, PENTA, DURDO, KARTN, MIATK, PRKAB, TUCLK, SASA, DOBUR
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DITAS, KZBGY
-
16:30
PGSUS, INTEM, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında