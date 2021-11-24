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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

24.11.2021 16:30
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 24/11/2021 tarihli kredi derecelendirme raporunda Şirketimiz notunu uzun vadeli  AA ve kısa vadeli A-1olarak açıklamıştır. İlgili basın bülteni ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979448


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