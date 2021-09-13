***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFAS92117 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 965.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 110.850.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.850.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS92117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.850.000İhraç Fiyatı 0,95455Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.09.2021Kayıt Tarihi 10.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 110.850.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 14.06.2021 vade sonu 13.09.2021 olan 91 gün vadeli finansman bonolarının itfası 13.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963471BIST