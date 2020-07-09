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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 167500000 TRY 67 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 82500000 TRY 33 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 195982143 TRY 78,39
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 34263393 TRY 13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 9486607 TRY 3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 6361607 TRY 2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 3906250 TRY 1,57
TOPLAM 250000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858137


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 35.325.582 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.058.265 % 9,99  
KENT 917,10 24.232.997 % 9,99  
VKFYO 6,39 3.593.538 % 9,98  
LKMNH 9,60 41.361.327 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6485 8,6919 % 0,30  
Frank 7,2963 7,3403 % 0,24  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 3,38  
Altın Gr. 400 400 1,31  
Cumhuriyet 2.591 2.613 7,30  
Tam 2.667 2.681 7,50  
Yarım 1.296 1.311 3,60  
Çeyrek 648 657 1,90  
Gümüş.Ons 18,93 18,97 0,23  
Gümüş Gr. 4,17 4,17 0,04  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,25  
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