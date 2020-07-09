***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2020 11:22
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 167500000 TRY 67 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 82500000 TRY 33 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 195982143 TRY 78,39
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 34263393 TRY 13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 9486607 TRY 3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 6361607 TRY 2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 3906250 TRY 1,57
TOPLAM 250000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858137
BIST
11:09118.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 183,06
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.610
11:096,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8671
En Düşük
6,8526
11:097,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:09400,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,25
|Açılış
|: 400,16
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.325.582
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.058.265
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.232.997
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|3.593.538
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.361.327
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|7.964.296
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|27.744.253
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,44
|7.135.304
|% -9,29
|
|SNPAM
|8,92
|2.883.001
|% -7,37
|
|THYAO
|11,83
|1.010.447.598
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,27
|474.578.330
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|424.766.771
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,57
|362.168.512
|% 6,03
|
|SISE
|6,47
|311.058.286
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,27
|474.578.330
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|424.766.771
|% -0,31
|
|THYAO
|11,83
|1.010.447.598
|% 4,60
|
|TRKCM
|4,57
|362.168.512
|% 6,03
|
|IHLGM
|1,81
|138.123.576
|% -2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6485
|8,6919
|% 0,30
|
|Frank
|7,2963
|7,3403
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|7,30
|
|Tam
|2.667
|2.681
|7,50
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,25
|