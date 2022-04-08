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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2022 15:17
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 301500000 TRY 67 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 148500000 TRY 33 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 352767857 TRY 78,39
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 61674107 TRY 13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17075893 TRY 3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 11450893 TRY 2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 7031250 TRY 1,57
TOPLAM 450000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018168


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GZNMI 41,36 28.470.351 % 10,00  
MZHLD 34,12 3.500.099 % 9,99  
IHAAS 13,79 18.067.181 % 9,97  
EPLAS 19,44 20.785.290 % 9,95  
SUMAS 81,30 377.217 % 9,94  
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Riyal 3,9230 3,9426 % 0,18  
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Altın Ons 1.945 1.946 13,57  
Altın Gr. 921 921 5,79  
Cumhuriyet 6.091 6.183 21,00  
Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 0,08  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 -0,01  
B. Petrol 101 101 0,20  
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