***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2022 15:17
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 301500000 TRY 67 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 148500000 TRY 33 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 352767857 TRY 78,39
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 61674107 TRY 13,70
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17075893 TRY 3,79
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK VAKFI 11450893 TRY 2,55
VAKIF PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 7031250 TRY 1,57
TOPLAM 450000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018168
BIST
17:202.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 37,12
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2014,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2016,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:20923,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,24
|Açılış
|: 922,55
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:19
|GZNMI
|41,36
|28.470.351
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.070.648
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.257.963
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,10
|33.303.879
|% -5,89
|
|SAMAT
|6,97
|19.361.273
|% -4,26
|
|GARAN
|13,22
|4.849.948.725
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.582.304.315
|% 7,13
|
|THYAO
|35,36
|2.914.221.063
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,39
|1.701.183.263
|% 4,35
|
|KARSN
|5,93
|1.690.130.337
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.546.617
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.849.948.725
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|779.969.938
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,56
|1.604.249.618
|% 3,87
|
|KARSN
|5,93
|1.690.130.337
|% 3,85
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7531
|14,7606
|% 0,16
|
|Euro
|16,0194
|16,0310
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1272
|19,2231
|% -0,39
|
|Frank
|15,6937
|15,7882
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,57
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
17:19
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17:34CANTE
Yüzde 7.53 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 628 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ASELS, GARAN
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 16 artarak (% 1.67 ) 2, 140
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, PAGYO, EPLAS, VKGYO, GZNMI, SUMAS, FORMT, IHAAS, IHLAS
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