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***VAKFN* *ADEL* *KAPLM* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

01.10.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN******ADEL******KAPLM******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [DMSAS, KAPLM, ADEL, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS.E), Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM.E), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ve Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Kenan ALTINTAŞ
    31873571

    Adem Ali ÇAVUŞOĞLU
    42450556

    Mehmet Onur ŞENGEL
    30149310

    Mehmet Cemil YAVAŞÇA
    12438240

    Seçil UZUNÇAKMAK
    25428867

 
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/04/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877823


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KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
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Altın Ons 1.911 1.911 25,25  
Altın Gr. 475 475 8,08  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,81  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,21  
B. Petrol 40,05 40,05 -2,25  
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