***VAKFN* *ADEL* *KAPLM* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.10.2020 18:11
***VAKFN******ADEL******KAPLM******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [DMSAS, KAPLM, ADEL, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS.E), Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM.E), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ve Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Kenan ALTINTAŞ
31873571
Adem Ali ÇAVUŞOĞLU
42450556
Mehmet Onur ŞENGEL
30149310
Mehmet Cemil YAVAŞÇA
12438240
Seçil UZUNÇAKMAK
25428867
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877823
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,22
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,28
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7343
|7,7386
|% 0,22
|
|Euro
|9,0886
|9,0971
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9423
|9,9922
|% 0,17
|
|Frank
|8,3887
|8,4392
|% 0,69
|
|Riyal
|2,0564
|2,0667
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|25,25
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,08
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-2,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
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17:56BRKO
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17:54BTCIM
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17:53TURSG
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051