***VAKFN* *ADEL* *KAPLM* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***VAKFN******ADEL******KAPLM******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DMSAS, KAPLM, ADEL, VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS.E), Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM.E), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ve Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıKenan ALTINTAŞ31873571Adem Ali ÇAVUŞOĞLU42450556Mehmet Onur ŞENGEL30149310Mehmet Cemil YAVAŞÇA12438240Seçil UZUNÇAKMAK25428867Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877823BIST