***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.01.2022 09:08
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.BE (Kaydi Pay, Miktar: 529.123,253 TL nominal, Aracı: VKY, Kapanış Tarihi: 07.01.2022) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989187
BIST
09:551.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,23
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
1.993
En Düşük
1.993
09:5513,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1067
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
09:5515,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1316
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
09:55802,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,78
|Açılış
|: 802,64
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
802,67
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,79
|34.009.068
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,81
|10.950.933
|% 0,00
|
|ORGE
|6,54
|19.168.333
|% 0,00
|
|OSMEN
|26,90
|1.689.083
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,79
|34.009.068
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,81
|10.950.933
|% 0,00
|
|ORGE
|6,54
|19.168.333
|% 0,00
|
|OSMEN
|26,90
|1.689.083
|% 0,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 0,00
|
|PGSUS
|99,20
|257.908.004
|% 0,00
|
|VERTU
|27,40
|216.769.153
|% 0,00
|
|AKSEN
|10,80
|138.536.981
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|126.139.565
|% 0,00
|
|FORMT
|1,15
|39.741.339
|% 0,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,93
|18.101.688
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,71
|38.992.977
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7650
|13,7748
|% 0,78
|
|Euro
|15,5555
|15,5965
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,6472
|18,7407
|% 1,07
|
|Frank
|15,0041
|15,0945
|% 1,25
|
|Riyal
|3,6730
|3,6914
|% 1,32
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-9,10
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,64
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 8 kaybederek (% -0.71 ) 2, 196
-
10:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
10:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
-
10:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE