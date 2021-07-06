***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.07.2021 16:53
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VAKFN
07.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
VAKIF FIN. KIR. VAKFN 25,00000 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946954
BIST
16:431.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.390
16:438,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:4310,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:43503,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,48
|Açılış
|: 503,74
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:43
|GWIND
|3,74
|136.251.078
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.102.076
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|31.667.824
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,25
|7.629.140
|% -5,70
|
|GARAN
|8,69
|1.291.660.930
|% 0,58
|
|THYAO
|14,00
|594.989.347
|% -0,85
|
|KOZAL
|111,00
|412.890.397
|% -0,36
|
|EREGL
|18,16
|400.335.583
|% -0,33
|
|AKBNK
|5,43
|394.192.837
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,22
|348.454.749
|% -0,45
|
|GARAN
|8,69
|1.291.660.930
|% 0,58
|
|PEKGY
|1,33
|102.613.465
|% 3,10
|
|ODAS
|1,93
|150.966.423
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,43
|394.192.837
|% -0,18
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6629
|8,6657
|% 0,02
|
|Euro
|10,2525
|10,2593
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% -0,09
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3044
|2,3159
|% 0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|15,99
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|34,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|33,34
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|16,12
|
|Çeyrek
|805
|823
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-1,14
|