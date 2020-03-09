***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:32
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825524
BIST
17:22103.481
En Yüksek
|Değişim
|: -5,58%
|| -6.119,67
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:226,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:226,9961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1118
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:22328,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,51
|Açılış
|: 328,15
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,04
|17.659.371
|% -18,88
|
|VAKKO
|5,09
|64.850.108
|% -15,59
|
|TUCLK
|4,61
|23.807.191
|% -15,57
|
|TGSAS
|4,60
|2.702.004
|% -14,97
|
|AYCES
|8,49
|1.843.543
|% -14,93
|
|THYAO
|10,49
|947.621.299
|% -5,83
|
|ASELS
|27,46
|820.047.718
|% -7,98
|
|GARAN
|9,34
|389.250.300
|% -6,88
|
|TUPRS
|93,15
|252.792.602
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,28
|249.401.415
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|179.629.006
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|216.956.507
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|189.782.981
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|249.401.415
|% -6,17
|
|THYAO
|10,49
|947.621.299
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0095
|8,0497
|% 1,26
|
|Frank
|6,5657
|6,6052
|% 1,66
|
|Riyal
|1,6260
|1,6341
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,09
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|14,80
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|7,16
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,27
|36,27
|-9,00
|