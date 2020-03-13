***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:39
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828035
BIST
13:1095.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.783,36
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:106,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0438
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:107,0097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0632
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:10319,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,08
|Açılış
|: 319,41
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.830.292
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.738.030
|% 9,28
|
|FMIZP
|38,50
|2.386.251
|% 9,07
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,06
|3.484.880
|% -15,38
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,02
|540.377.859
|% 2,71
|
|THYAO
|8,82
|477.751.701
|% 4,01
|
|GARAN
|9,14
|278.426.515
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|184.757.596
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|159.216.895
|% 1,50
|
|ODAS
|1,30
|133.929.938
|% -1,52
|
|IHLGM
|0,89
|85.423.073
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,21
|184.757.596
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|159.216.895
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|77.253.937
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8638
|7,9033
|% -0,59
|
|Frank
|6,5991
|6,6388
|% -0,96
|
|Riyal
|1,6634
|1,6717
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,07
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|-9,56
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,63
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
|