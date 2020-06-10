***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 10:04
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850449
BIST
11:20110.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 845,49
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:206,7899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:207,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:20375,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,51
|Açılış
|: 375,09
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.431.260
|% 9,97
|
|AYCES
|37,80
|3.322.953
|% 9,95
|
|DOAS
|12,15
|61.148.170
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.190.740
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|MNDRS
|3,05
|28.157.602
|% -9,76
|
|HURGZ
|1,52
|1.212.834
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,94
|531.137.823
|% 3,74
|
|ASELS
|32,40
|488.747.695
|% 2,40
|
|GARAN
|8,25
|315.246.548
|% 0,86
|
|VESTL
|15,00
|208.920.918
|% 8,07
|
|BIZIM
|18,91
|202.104.491
|% 4,94
|
|EKGYO
|1,94
|531.137.823
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,46
|176.958.275
|% 5,04
|
|KARSN
|2,07
|143.896.131
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,91
|129.220.073
|% 4,95
|
|KRDMD
|2,65
|166.670.875
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6354
|8,6788
|% 0,16
|
|Frank
|7,1358
|7,1788
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8026
|1,8116
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,10
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.458
|2,10
|
|Tam
|2.500
|2.526
|-1,50
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,54
|40,54
|-0,64
|