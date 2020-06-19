***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 10:41
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851944
BIST
10:31114.242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.747,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:316,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:317,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:31381,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,92
|Açılış
|: 381,79
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|43.957.311
|% 10,00
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|TCELL
|17,84
|623.963.638
|% 9,92
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|AKSGY
|4,07
|10.533.468
|% 9,12
|
|GLRYH
|13,97
|2.068.887
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.245.367
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,20
|1.219.743.176
|% 5,26
|
|TCELL
|17,84
|623.963.638
|% 9,92
|
|GARAN
|8,22
|271.303.639
|% 1,11
|
|TKFEN
|17,36
|241.882.255
|% 5,85
|
|ASELS
|32,64
|228.499.644
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,20
|1.219.743.176
|% 5,26
|
|TSKB
|1,29
|97.573.901
|% 0,78
|
|PETKM
|4,11
|212.247.165
|% 1,73
|
|TCELL
|17,84
|623.963.638
|% 9,92
|
|GARAN
|8,22
|271.303.639
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5034
|8,5460
|% 0,13
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|8,06
|
|Altın Gr.
|381
|382
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.496
|9,60
|
|Tam
|2.547
|2.561
|9,70
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|4,80
|
|Çeyrek
|622
|627
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:40TCELL
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.85 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 659, 481 adet işlem
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2296, 91 artarak (% 1.77 ) 132, 140
-
10:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TSKB, MRDIN
-
10:39
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TCELL, BOLUC
-
10:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, TCELL, MRDIN