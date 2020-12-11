***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 14:09
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892798
BIST
13:551.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:557,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:559,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0499
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:55468,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,81
|Açılış
|: 468,65
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:55
|NIBAS
|82,50
|26.825.313
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.070.918
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.707.075
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.318
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|5.036.449
|% -6,90
|
|SELEC
|15,48
|63.398.715
|% -5,72
|
|ODAS
|3,66
|919.454.282
|% -5,67
|
|RHEAG
|4,16
|12.272.467
|% -5,67
|
|SISE
|7,14
|1.896.841.138
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.371.669.832
|% -1,26
|
|PETKM
|4,82
|1.139.009.163
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,40
|1.050.179.473
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,13
|982.183.093
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|982.183.093
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.896.841.138
|% -0,28
|
|ODAS
|3,66
|919.454.282
|% -5,67
|
|PETKM
|4,82
|1.139.009.163
|% 2,12
|
|TSKB
|1,77
|410.602.666
|% -3,28
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9439
|7,9481
|% 0,73
|
|Euro
|9,6334
|9,6418
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,4678
|10,5203
|% 0,04
|
|Frank
|8,9021
|8,9557
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,67
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,16
|