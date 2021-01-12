***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 14:41
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901514
BIST
14:541.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
14:547,4647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
14:549,0772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0223
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
14:54446,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,56
|Açılış
|: 446,54
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KLMSN
|19,69
|134.801.646
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.681.537
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|15.016.616
|% 9,99
|
|YAPRK
|97,40
|33.320.003
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|GRNYO
|3,62
|18.611.178
|% -7,89
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|SISE
|7,56
|2.695.004.452
|% 3,56
|
|TSKB
|1,89
|1.326.210.030
|% 4,42
|
|THYAO
|12,88
|970.169.007
|% 1,42
|
|GARAN
|10,51
|838.452.589
|% 0,10
|
|KOZAL
|118,90
|825.654.841
|% -1,00
|
|TSKB
|1,89
|1.326.210.030
|% 4,42
|
|SISE
|7,56
|2.695.004.452
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,62
|344.525.398
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|467.313.282
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,98
|438.668.390
|% 1,02
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4613
|7,4647
|% -0,26
|
|Euro
|9,0721
|9,0772
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,1063
|10,1570
|% 0,16
|
|Frank
|8,3485
|8,3988
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9812
|1,9912
|% -0,38
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|14,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|24,00
|
|Tam
|2.948
|3.023
|18,47
|
|Yarım
|1.425
|1.462
|8,94
|
|Çeyrek
|715
|731
|4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,82
|
Seans Raporu
14:54
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