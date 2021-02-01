***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2021 10:08
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906634
BIST
10:081.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.488
En Düşük
1.477
10:087,2581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2528
10:088,8060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0794
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,7994
10:08435,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,12
|Açılış
|: 435,65
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:07
|SEKUR
|35,42
|6.428.705
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|399.847
|% 9,96
|
|YAPRK
|123,60
|774.848
|% 9,96
|
|LUKSK
|47,06
|977.633
|% 9,95
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
|
|KARSN
|5,42
|98.705.344
|% 4,03
|
|SISE
|7,30
|97.688.199
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,43
|86.472.330
|% 0,83
|
|GARAN
|9,34
|78.084.202
|% 0,32
|
|GUBRF
|71,10
|70.406.121
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,43
|86.472.330
|% 0,83
|
|KARSN
|5,42
|98.705.344
|% 4,03
|
|ODAS
|3,81
|61.773.717
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,43
|22.641.789
|% 1,42
|
|DOHOL
|3,93
|59.226.612
|% 1,03
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2546
|7,2597
|% -0,81
|
|Euro
|8,7989
|8,8065
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,9511
|10,0011
|% -0,45
|
|Frank
|8,1139
|8,1628
|% -0,86
|
|Riyal
|1,9311
|1,9408
|% -0,74
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|20,13
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,82
|28,87
|1,95
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,44
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,34
|
Seans Raporu
10:07
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10:22KARSN
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10:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 09 artarak (% 0.62 ) 1, 309