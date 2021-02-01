***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2021 17:54
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906729
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1729
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,1464
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1607
18:058,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -0,2107
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6581
18:05429,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,26
|Açılış
|: 429,27
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
427,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|ETILR
|5,06
|6.382.204
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1700
|7,1729
|% -2,00
|
|Euro
|8,6689
|8,6747
|% -2,37
|
|Sterlin
|9,7678
|9,8168
|% -2,29
|
|Frank
|7,9726
|8,0206
|% -2,59
|
|Riyal
|1,9058
|1,9154
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|17,73
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,49
|1,58
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,29
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,51
|