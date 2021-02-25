***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:27
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912595
BIST
11:491.502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 18,72
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
11:497,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2123
En Düşük
7,1530
11:498,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8056
En Düşük
8,7148
11:49413,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,85
|Açılış
|: 413,79
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|DOBUR
|19,00
|954.380
|% -6,13
|
|KRONT
|59,70
|16.814.939
|% -5,84
|
|PETKM
|5,39
|840.783.502
|% 4,46
|
|THYAO
|13,15
|571.609.634
|% 2,49
|
|KARSN
|4,62
|554.588.975
|% -1,70
|
|SASA
|42,92
|516.006.454
|% 7,46
|
|KOZAL
|134,60
|419.685.851
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,33
|415.926.785
|% 2,64
|
|PETKM
|5,39
|840.783.502
|% 4,46
|
|KARSN
|4,62
|554.588.975
|% -1,70
|
|IHLAS
|0,88
|98.668.126
|% -2,22
|
|TSKB
|1,76
|182.239.707
|% 1,15
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1852
|7,1911
|% 0,30
|
|Euro
|8,7833
|8,7888
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1302
|10,1810
|% 0,24
|
|Frank
|7,9059
|7,9535
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9099
|1,9195
|% 0,21
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-14,29
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,48
|
Seans Raporu
11:49
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